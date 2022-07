Schwerpunkte

Firma Index gewinnt Azubi-Drachenbootrennen in Nürtingen

08.07.2022 16:50, Von Kareen Keller — E-Mail verschicken

Lehrlinge aus der Region sind am Freitag im Drachenboot um die Wette gerudert. Am Samstag folgt der Drachenboot-Cup. Zur Bilderstrecke geht es hier.

Finish bei strahlendem Sonnenschein: Das Finale beim Azubi-Drabo-Race des Ruderclubs Nürtingen am Freitag war denkbar knapp. Foto: Keller

NÜRTINGEN. Viele Arbeitsplätze von Azubis aus Nürtingen und der Region blieben am Freitag verwaist. Die Jungs und Mädels ließen derweil anderweitig ihre Muskeln spielen: Sie traten in elf Teams zu je 16 Paddlern sowie einem Taktgeber an der Trommel beim siebten Azubi-Drabo-Race gegeneinander an.