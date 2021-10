Schwerpunkte

Finanzspritze für die Handballerinnen der TG Nürtingen

14.10.2021 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

Der Kultur-, Schul- und Sozialausschuss bewilligt eine Finanzspritze für die Handballerinnen der TG Nürtingen. Außerdem gibt es vom Gremium Geld für den Bau einer Toilettenanlage beim Waldheim.

Auf dem Sportgelände beim Waldheim im Nürtinger Roßdorf soll ein Toilettencontainer aufgestellt werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Über einen kräftigen Zuschuss für den Bundesliga-Spielbetrieb kann sich die Handballabteilung der TG Nürtingen freuen. Einstimmig votierte der Kultur-, Schul- und Sozialausschuss des Nürtinger Gemeinderats dafür, die Frauenhandballmannschaft in den nächsten drei Saisons mit jeweils 7500 Euro zu unterstützen. Das gefiel nicht allen: aus den Zuschauerrängen wurde Unverständnis darüber geäußert, dass das Gremium dem Verwaltungsvorschlag folgte und nicht dem Wunsch der Turngemeinde. Die hätte sich nämlich einen weitaus höheren Zuschuss vorgestellt: 7500 Euro für die laufende, 10 000 für die kommende und 12 000 Euro für die übernächste Saison – zusammen also 29 500 Euro dafür, dass die Handball-Frauen weiterhin in der zweithöchsten deutschen Liga spielen. Stattdessen gibt es jetzt insgesamt 22 500 Euro, verteilt auf drei Jahre – vorausgesetzt das Team spielt weiterhin in der Zweiten Liga.