Schwerpunkte

Fifa-Schiedsrichter Rafati referiert beim AKL in Nürtingen

22.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Die Betriebskrankenkasse BKK Voralb unterstützt die Einrichtung für Menschen in Lebenskrisen mit 5000 Euro.

Über eine gelungene Veranstaltung mit dem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter Babak Rafati (rechts) freuen sich: (von links) Bernhard Zinser von der BKK, Gabriele Alberth und Dr. Alena Rögele vom AKL sowie Melanie Michalik von der BKK. Foto: pm

NÜRTINGEN. Kürzlich informierte der Arbeitskreis Leben (AKL) im Rahmen eines Vortrags des ehemaligen FIFA-Schiedsrichters Babak Rafati zu Lebenskrisen, Stress und Suizidalität. In seinem Vortrag, der von der BKK Voralb organisiert wurde, berichtete Rafati von seiner eigenen Lebensgeschichte, die ihn in eine schwere Krise bis hin zu einem Suizidversuch gebracht hatte. Ebenso ging er auf die Erkenntnisse ein, die er aus dieser Erfahrung ziehen konnte und erklärte, was ihm in dieser schweren Zeit Kraft und Mut gegeben hat.