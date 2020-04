Fieberambulanz und CAZ geöffnet

09.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Einrichtungen an Karfreitag und Ostermontag geöffnet

(la). Die beiden Corona-Abstrichzentren und die angegliederten Fieberambulanzen im Landkreis Esslingen haben an Karfreitag, dem 10. April, und am Ostermontag, dem 13. April, jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Sie befinden sich auf dem Nürtinger Festplatz in Oberensingen und in Leinfelden-Echterdingen bei der Messe.

Während beim Abstrichzentrum ausschließlich der für den Corona-Test erforderliche Abstrich vorgenommen wird, bietet die Fieberambulanz Patienten mit fiebrigen Symptomen und dem Verdacht auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 eine niederschwellige und sichere Möglichkeit, einen Arzt für eine erste Behandlung aufzusuchen.

Abstrichzentrum und Fieberambulanz können jeweils nur mit einem Code aufgesucht werden. Untersucht bzw. abgestrichen werden Personen aus dem Landkreis Esslingen die entweder engen Kontakt zu einer nachgewiesen infizierten Person hatten und Symptome haben sowie Personen in medizinischen und pflegerischen Berufen mit Symptomen.

Den Code bekommen diese Personen nach einer telefonischen Beratung durch ihren Hausarzt bzw. durch den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.landkreis-esslingen.de/