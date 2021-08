Schwerpunkte

Feuerwehrleute aus Erkenbrechtsweiler und Hülben helfen im Katastrophengebiet Ahrtal

12.08.2021 05:30, Von Alexander Thomys — E-Mail verschicken

Elf Feuerwehrleute aus Erkenbrechtsweiler und Hülben machten sich am Dienstag auf den Weg ins Ahrtal. Hülbener Firma WK-Bau stellt schweres Gerät zum Einsatz im Katastrophengebiet zur Verfügung.

Das ist das elfköpfige Feuerwehrteam von der Alb, das nun im Ahrtal hilft. Foto: privat

Die Bilder der Zerstörung aus dem Ahrtal sorgten bundesweit für Erschütterung und eine große Solidarität. Tausende Einsatzkräfte und freiwillige Helfer helfen in dem deutschen Katastrophengebiet. Christoph Belz, der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Münsingen, der kürzlich ein ausgemustertes Einsatzfahrzeug ins Ahrtal brachte und der dortigen Feuerwehr spendete, sprach von Schäden, die „schlimmer als in den Medien gezeigt“ seien. Reutlingens Feuerwehrkommandant Harald Herrmann, dessen Führungskräfte im Ahrtal die Einsatzleitung unterstützten, sprach von Betroffenen, die „psychisch und physisch am Ende“ seien.