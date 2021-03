Schwerpunkte

Feuertragödie in Nürtingen: Brandursache bleibt ein Rätsel

04.03.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Sonderermittlungsgruppe kommt dem Grund für die Feuertragödie nicht auf die Spur – Staatsanwaltschaft ermittelt weiter

Im November 2020 kamen bei zwei Bränden in der Schafstraße zwei Menschen ums Leben. Viele wurden obdachlos. Eine 19-köpfige Sonderermittlungsgruppe sollte der Brandursache auf die Spur kommen. Doch der Grund für die Tragödie lässt sich nicht mehr feststellen. Abgeschlossen sind die Ermittlungen damit aber nicht.

Noch immer ist die Schafstraße gesperrt. Das Gebäude mit der Hausnummer 2 ist nach Einschätzung eines Statikers einsturzgefährdet. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Es war eine Tragödie, die im vergangenen Jahr ganz Nürtingen erschüttert hat. In der Nacht des 1. November steht ein Haus in der Schafstraße lichterloh in Flammen. 178 Hilfskräfte kämpfen gegen das Feuer und retten 18 Personen aus dem Gebäude. Sechs Menschen werden verletzt, zwei davon schwer. Für zwei Männer kommt jede Hilfe zu spät. Sie sterben in ihren Zimmern.