Feuer in der Nürtinger Schafstraße weckt böse Erinnerungen

05.11.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Zwei Jahre nach dem verheerenden Brand in der Kirchheimer Vorstadt steigt am Freitag wieder Rauch aus einem Gebäude in der Schafstraße auf. Das Feuer bricht in dem Haus direkt neben den beiden Brandruinen aus.

Am Freitagmittag rückten Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Schafstraße an. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren gab es hier zwei große Einsätze. Fotos: SDMG/Krytzner

NÜRTINGEN. „Es ist wieder hier. Genau dort, wo es schon einmal gebrannt hat“, ruft ein Polizeibeamter am Freitagmittag in sein Telefon. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren stand hier in der Schafstraße das Gebäude mit der Hausnummer 2 lichterloh in Flammen. Zwei Menschen waren damals bei dem Feuer ums Leben gekommen. Nur einen Tag später, am 2. November 2020, war ein Feuer in dem Nachbargebäude ausgebrochen.