Festlicher Weihnachtsgottesdienst in Nürtingen

27.12.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Familiengottesdienste im Freien brachten die Frohe Botschaft zu den Nürtingern. Bekanntere und weniger bekannte Weisen und ein originelles Krippenspiel erfreuten die Besucher.

Schon zum zweiten Mal fand der evangelische Familiengottesdienst im Roßdorf coronabedingt im Ladenzentrum statt. Rund 120 Besucherinnen und Besucher lauschten der Weihnachtsbotschaft und den Kindern, die die bekannten Ereignisse in und um Bethlehem in ihrem Krippenspiel in Szene setzten. Einstudiert hatte das Krippenspiel ein Team unter der Leitung von Pfarrerin Claudia Kook. Foto: Wetzel

NÜRTINGEN. Was wäre Weihnachten ohne einen Gottesdienst in der Gemeinde? Zu keiner Zeit im Jahr sind die Kirchen voller. Ohne Möglichkeit zum Abstand ist das ein Risiko, das die Kirchengemeinden gerne vermeiden wollten. Also wurden einige Gottesdienste an Heiligabend kurzerhand ins Freie verlegt und der Himmel zeigte sich gnädig, indem es trocken blieb.