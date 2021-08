Schwerpunkte

Festival "Schön am Neckar" in Nürtingen bot zwei Tage tolle Stimmung

16.08.2021 05:30, Von Daniel Jüptner — E-Mail verschicken

Kleiner als gewohnt fand am Wochenende das „Schön am Neckar Festival“ statt. Die begrenzte Besucherzahl garantierte ausgelassene Feierstimmung in familiärer Atmosphäre. Bands und Publikum waren zufrieden.

Wild tanzen nur auf der Decke, mitwippen auch ohne: Die Los Mezcaleros boten am Samstag eine mexikanische Partyeinlage. Fotos: Jüptner

NÜRTINGEN. Das Team vom Kulturverein Provisorium Nürtingen musste noch während des Lockdowns abwägen, ob ihr traditionelles „Schön am Neckar Festival“ idyllisch und beliebt im Hölderlingarten hinter der Freien Kunstakademie stattfinden soll. Bereits im letzten Jahr war dies nur mit Sitzplatzpflicht möglich, das minderte die Feierlaune etwas. Mit seiner Entscheidung, das Festival zu planen, lag das Team um Vorstand Vincent Belser dieses Jahr goldrichtig, wenn man sich die Stimmung am vergangenen Wochenende anschaut.