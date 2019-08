Fernes Donnergrollen

26.08.2019, — E-Mail verschicken

(bwk) Dem Fußball-Drittligisten Hallescher FC gelingt gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit der überraschende Ausgleich zum 3:3. Aber das ist nichts, was es nicht schon mal gegeben hätte. Wie aber titelt die als einigermaßen seriös geltende Presseagentur dpa? „Pokal-Irrsinn in Halle!“ Der Duden erklärt das Wort Irrsinn als „stark beeinträchtigten Geisteszustand“ und als „Unvernunft, die sich im Denken und Handeln äußert“. Beides trifft nicht zu für einen Fußballspieler, der den Ball ins Tor schießt, eher für denjenigen oder diejenige, die diese Überschrift ersannen. Sie reiht sich ein in eine gegenwärtige Neigung, alles Normale dadurch bemerkenswerter zu machen, indem es maßlos übertrieben wird. So gibt der Wetterdienst beim Herannahen einer mittelprächtigen Gewitterfront eine Unwetterwarnung heraus.