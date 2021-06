Schwerpunkte

Anmeldung zur Ferienbetreuung für Kinder in Nürtingen startet

15.06.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Was bietet der Stadtjugendring an Ferienbetreuung für Nürtinger Grundschulkinder? – Anmeldung ist ab heute möglich

Endlich ist es so weit und auch die Anmeldung für die Ferienbetreuungsangebote des Stadtjugendrings im Auftrag der Stadt Nürtingen kann starten. Es gibt vielfältige Angebote.

Die Anmeldung zur Ferienbetreuung des Stadtjugendrings startet heute. Foto: SJR

NÜRTINGEN (sjr). Der Stadtjugendring freut sich, das vor-pandemische Basisangebot wieder machen zu können und komplett in allen Ferienwochen präsent zu sein. Zum Ferienende wird das Angebot in enger Kooperation mit der Stadt Nürtingen sogar erweitert, um auch den zukünftigen Erstklässlern die Teilnahme an der Ferienbetreuung zu ermöglichen.