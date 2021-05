Schwerpunkte

Ferienbetreuung findet statt

15.05.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Der Stadtjugendring wird in den Pfingstferien ein Ferienbetreuungsangebot in den Räumen der Kinderkulturwerkstatt, Plochinger Straße 14, machen. Das Anmeldeformular ist auf der Internetseite unter jugendhaus-nt.de/sjr abrufbar. Gruppenangebote der Kinder- und Jugendarbeit dürften in den Pfingstferien bei der aktuellen Inzidenzlage im Landkreis mit bis zu zwölf Kindern im Innenraum stattfinden, so der Stadtjugendring. Aufgrund der begrenzten Plätze werden die beiden Pfingstferienwochen jeweils getrennt ausgeschrieben, sodass 24 Nürtinger Kinder das Angebot – wegen der Feiertage über je vier Tage – wahrnehmen können. Ein Mittagessen wird angeboten. Es können sechs oder acht Stunden gebucht werden. Für Ferienangebote gelten die Vorgaben wie an den Grundschulen: Die Kinder müssen in den Räumen Maske tragen, zweimal die Woche vor Ort getestet werden. Im Corona-Fall werden die erforderlichen Daten an das örtliche Gesundheitsamt weitergeleitet.