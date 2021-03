Schwerpunkte

Fela-Anmeldung

22.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN (pm). Das Fela-Jahr 2021 steht in den Startlöchern. Die Anmeldung ist ab 25. März möglich. Abwechslungsreiche Ferientage warten auf Kinder von sechs bis 14 Jahren. Das Gelände mit der großen Wiese an der Versöhnungskirche bietet viel Platz für Spiele und Kreativität, neue Freundschaften können geschlossen, biblische Geschichten erfahren und die umliegende Natur auf spannenden Streifzügen entdeckt werden. Auch in diesem Jahr wird es kein Fela wie gewohnt geben. Die Corona-Krise und alle damit verbundenen Einschränkungen, Regelungen und Maßnahmen bestimmen weiterhin den Alltag. Es wird daher ein ähnliches Angebot wie im letzten Jahr geben, mit weniger Teilnehmern, kleinen Gruppen und nur an der Versöhnungskirche in zwei einwöchigen und einem zweiwöchigen Abschnitt. Um möglichst vielen Kindern eine Teilnahme zu ermöglichen, ist die Anmeldung vorerst nur für einen der Abschnitte möglich. Das P15-Programm für an einer künftigen Mitarbeit im Fela interessierte 15-Jährige gibt es auch in diesem Jahr. Durch die sehr beschränkte Platzanzahl kann aus Kostengründen in diesem Jahr die beliebte Fela-Sonderbuslinie nicht angeboten werden. Eine Fahrgemeinschaftsbörse soll dies für Notfälle auffangen. So sehen die Abschnitte für Sommer 2021 nach jetzigem Stand aus: Felona 1A: 2. bis 6. August, Felona 1B: 9. bis 13. August, Felona 2: 16. bis 27. August.

Alle weiteren Infos und die Links zur Anmeldung finden sich unter www.fela-nuertingen.de