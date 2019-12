Feier wie früher

28.12.2019 05:30, — E-Mail verschicken

Beim Weihnachtsschwof im Club Kuckucksei finden jedes Jahr alte Freunde wieder zusammen

Im Club Kuckucksei feiern alte Freunde zu Weihnachten wie früher. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN (jüp). Von jeher gilt das „Weihnachtsei“ im Nürtinger Club Kuckucksei als Garant dafür, über die Feiertage in der Heimat alte Freunde, ehemalige Klassenkameraden und weggezogene Nachbarn wiederzutreffen. Einmal im Jahr nämlich, stets am zweiten Weihnachtsfeiertag, wird der kulturell-politische Club in der Neckarstraße durch ein Festzelt erweitert, um Platz zu schaffen.

Dieser wird auch gebraucht, denn in die Räume des Clubs lockte, wie seit Jahren, Manuel Graß als DJ mit dem Weihnachtsschwof die Tanzwütigen, während das Zelt zum gemütlichen Austausch mit alten Bekannten diente. In Grüppchen sammelten sie sich, fielen sich in die Arme und freuten sich über ein Wiedersehen nach langer Zeit.