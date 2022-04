Schwerpunkte

Fehlende Transparenz

23.04.2022 05:30, Von Anneliese Lieb

Der FDP-Landtagsabgeordnete Birnstock hat in Sachen Fluglärmkommission eine Antwort des Verkehrsministeriums erhalten.

NÜRTINGEN. Wer den Himmel über Nürtingen, Aichtal und Wolfschlugen in diesen Tagen beobachtet, der stellt fest, dass die Flugbewegungen wieder zunehmen. Wie soll das erst werden, wenn die Abflugroute wie in der Fluglärmkommission diskutiert, geändert werden soll, fragen sich Bürger in den Nürtinger Stadtteilen Hardt und Oberensingen beziehungsweise Wolfschlugen.

Dass sich die Kommunen gegen die geplante Änderung der Abflugroute zur Wehr setzen wollen, wurde Anfang März bei einer Informationsveranstaltung im K3N in Nürtingen deutlich. Damals wurde nicht nur das von der Fluglärmkommission in Auftrag gegebene Lärmgutachten näher beleuchtet, sondern auch etwaige Klagemöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Planfeststellungsbeschluss des Flughafens ausgelotet. Der nächste Termin der Fluglärmkommission ist Anfang Juli.