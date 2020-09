Schwerpunkte

Faszinierende Hölderlin-Collage am Nürtinger Neckarufer

07.09.2020 05:30, Von Sara Hiller — E-Mail verschicken

Das Neckarufer als Schauplatz von Hölderlins philosophischem Lebensweg – Eine multimediale Inszenierung mit starken Bildern

NÜRTINGEN. Sanfte, dynamische Xylofon-Klänge von Michael Kiedaisch, die sich mit dem regen Stadtgeschehen akustisch verbinden. Das Plätschern des Neckars im Hintergrund fügt dem Ganzen eine beruhigende Kontinuität hinzu, während am Nürtinger Ruderclub langsam die Sonne untergeht. Zum Vorschein kommt die Silhouette eines auf die andere Uferseite zeigenden Friedrich Hölderlins. Dorthin, in den Garten hinter der Freien Kunstakademie, soll der gemeinsame Weg am nächtlichen Neckar führen.