Fasching beim Seniorenkreis

27.02.2020 05:30, — E-Mail verschicken

NT-ZIZISHAUSEN (pm). Gut besucht war der vergangene Seniorennachmittag im Saal des Gasthauses Linde. Die Tischdekoration aus Harlekinen, Luftschlangen und Frühlingsblühern schuf sogleich eine fröhliche Stimmung im Raum. Mit dem Lied „Auf de schwäb’sche Eisebahne“ – instrumental begleitet von Siegfried Hauber an der Gitarre und Heinz Starz an der Mundharmonika – wurde der Nachmittag eröffnet. Anschließend gab es umgedichtete Volksweisen und Schunkellieder zu hören. Auch brachte Siegfried Hauber durch ganz spezielle Solobeiträge die Teilnehmer zum Schmunzeln. Es wurde Heiteres und Besinnliches überwiegend auf Schwäbisch vorgetragen. Für Nichtschwaben übersetzte Hauber eine Vielzahl von Begriffen. Gegen Ende des Nachmittages wurden Geburtstagsjubilare mit einem Kanon geehrt. Das nächste Treffen findet am 18. März statt.