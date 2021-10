Schwerpunkte

Farbenfrohe Puzzleteile in der Stadt

04.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Das Integrationsbüro der Stadt Nürtingen hat in Kooperation mit der Jugendwerkstatt und den Kindergärten eine Kunstaktion ins Leben gerufen.

Mit bunten Puzzleteilen sind Nürtingens Straßen verschönert worden. Foto: nt

NÜRTINGEN. Wir sind alle unterschiedlich und doch passen wir zusammen – wie Puzzleteile eben. In den Grünstreifen entlang der Hochwiesenstraße und Humpfentalstraße sowie im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei sind zurzeit in Handarbeit gefertigte, farbenfrohe Puzzleteile zu sehen. Sie symbolisieren die Vielfalt der Nürtinger Bürgerinnen und Bürger und setzen ein Zeichen für Zusammenhalt. Aus dem Holz geschnitten und an Pfähle angebracht wurden die Puzzleteile in der Jugendwerkstatt.

In den Kindergärten ging es dann an die Kreativarbeit mit viel Farbe. Die Aktion entstand im Rahmen der Interkulturellen Woche.

Noch bis Dienstag morgen läuft das bunte Programm mit Veranstaltungen zum Kennenlernen verschiedener Kulturen mit Musik, Theater, Comedy, Film und Lesung. Das Team des Integrationsbüros der Stadt Nürtingen hat auch dieses Programm zusammen mit seinen Kooperationspartnern auf die Beine gestellt. nt