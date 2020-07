Schwerpunkte

Farb- und Stilberaterin in Nürtingen

14.07.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Nachmittagsakademie des Evangelischen Kirchenbezirks lädt zum Vortrag mit Gisela Ambs ein

„Steht mir – steht mir nicht?!“: Tipps in Sachen passende Garderobe gibt Farb- und Stilberaterin Gisela Ambs aus Grötzingen am Montag, 20. Juli, in der Nachmittagsakademie „Forum 55plus“ des Evangelischen Kirchenbezirks im Stephanushaus im Roßdorf. Monika Petsch, Diakonin des Kirchenbezirks, führte im Vorfeld ein Interview mit der Farb- und Stilberaterin.

Farb- und Stilberaterin Gisela Ambs

NÜRTINGEN. Die Ehrenamtlichen des „Forum 55plus“ sind alle noch anderweitig engagiert. So auch Edith Ziegler, die ehrenamtlich im Diakonieladen arbeitet und dort die Farb- und Stilberaterin Gisela Ambs aus Grötzingen kennengelernt hat. Ambs ist dort ebenfalls engagiert und war gerne bereit, die Nachmittagsakademie mit einem Vortrag zu bereichern.