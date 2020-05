Schwerpunkte

Familienpflege Nürtingen Rettungsanker in der Krise

19.05.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Dienst im Dekanat Nürtingen-Esslingen unterstützt im Haushalt – Hilfsfonds für besonders Belastete durch Pandemie-Bestimmungen

Wenn Familienstrukturen wanken, weil Eltern mit der Haushaltsführung überlastet sind, können Familienpflegerinnen wertvolle Unterstützung leisten. In Zeiten der Corona-Krise mit Belastungen gerade auch für junge Familien wird dieses Hilfsangebot umso wichtiger, stellt Bettina Betzner, Leiterin der Katholischen Familienpflege im Dekanat Nürtingen- Esslingen, fest.

Familienpflegerinnen unterstützen im Haushalt und sind auch ein wichtiger Halt bei der Betreuung von Kindern. Archivfoto: Familienpflege

NÜRTINGEN. Die Familienpflege unterstützt vor allem bei der Betreuung und Versorgung von Kindern und bei alltäglichen Anforderungen im Familienleben. Im Kreis Esslingen deckt dieses Angebot größtenteils die katholische Familienpflege des Dekanats ab, dazu kommt die Esslinger Familienpflege des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, die sich auf das Esslinger Stadtgebiet konzentriert. In Anspruch genommen werden kann der Dienst, wenn zum Beispiel ein Elternteil bei der Versorgung ausfällt oder wenn eine allgemeine Überlastung der Familie vorliegt. Am häufigsten wurde die Katholische Familienpflege im vergangen Jahr im Rahmen von Schwangerschaftszeiten und der Zeit nach der Geburt eines Kindes in Anspruch genommen, gefolgt von gesundheitlichen Gründen mit körperlichen und psychischen Ursachen. Auch schwierige Situationen wegen Todesfällen oder Trennungen oder auch der Betreuung von behinderten Kindern sind Anlässe. Die Familienpflege ist außerdem an der Schnittstelle zur Jugendhilfe tätig. So kann zum Beispiel ein Haushaltsorganisationstraining durch das Jugendamt vermittelt werden.