Fahrradtraining Nürtingen: Sicher auf dem Rad unterwegs

12.08.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Aufgrund der Pandemie mussten viele Schüler auf die Fahrradschule verzichten – In Nürtingen und Altbach gibt es eine Alternative

Es ist neun Uhr morgens in den Sommerferien. Während im Freibad schon das Planschen der Besucher zu hören ist, wird auf dem Verkehrsübungsplatz nebenan fleißig trainiert: Neun Viertklässler lernen das Verhalten im Straßenverkehr – gemeinsam mit ihren Eltern und den Polizeibeamten Carmen Köhler und Michael Neubrand.

In der Jugendverkehrsschule Nürtingen haben Viertklässler die Möglichkeit, das Radfahren im Straßenverkehr zu üben. Fotos: Holzwarth

NÜRTINGEN. Bevor es auf das Rad geht, muss erst einmal der richtige Sitz des Helms überprüft werden. „Der Riemen muss die Form eines Ypsilons haben“, erklärt Polizeibeamtin Carmen Köhler. Sie sorgt mit ihrem Kollegen Michael Neubrand beim Polizeipräsidium Reutlingen in der Abteilung Prävention unter anderem dafür, dass Kinder auf ihrem Fahrrad die sichere Teilnahme am Straßenverkehr lernen. „Die Bänder müssen also unter dem Ohr zusammengeführt werden, dürfen aber nicht zu locker sein“, erklärt Köhler den neun Viertklässlern aus Neuffen. Sie zeigt ihnen einen Trick, wie sie testen können, ob der Helm richtig sitzt: „Wenn ihr mit der Hand von unten gegen das Vorderteil des Helms schlagt, darf er nicht nach hinten rutschen. Sonst seid ihr im Falle eines Sturzes nicht richtig geschützt.“