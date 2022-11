Schwerpunkte

Fachtagung an der Nürtinger HfWU über Künstlerische Therapien

19.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Eine Fachtagung an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen beleuchtete das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft in den Künstlerischen Therapien.

Judith Siegmund nahm auf ein gleichnamiges Kunstprojekt des chinesischen Konzeptkünstler Ai Weiwei Bezug. Foto: hfwu

NÜRTINGEN. Die Jahrestagung der Wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Künstlerische Therapien (WFKT) fand kürzlich erstmals an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) statt. Unter dem Motto „Evidence of Art – Art of Evidence“ widmete sich die Konferenz forschungsmethodischen Entwicklungen und thematisierte die interdisziplinären Herausforderungen in der Psychotherapieforschung.