Fachtag erst 2021

NÜRTINGEN (zog). Corona wirbelt auch die Pläne des Fachrates für interkulturelles Zusammenleben (FiZ) durcheinander. In seiner Sitzung am Mittwochabend beschloss das Gremium, den geplanten Fachtag zur Vorstellung des Nürtinger Integrationskonzepts auf den kommendes Jahr zu verschieben.

Einen Tag lang soll am 13. Februar in der Stadthalle K3N über das Zusammenleben der Kulturen in der Stadt diskutiert und über weitere Schritte und Aktionen beraten werden. Der Themenkreis reicht dabei von Arbeit und Freizeit bis hin zu Sprache oder Religion. Der Wunsch des Fachrates auf einen ständigen Sitz im Gemeinderat als auch den Ausschüssen in beratender Funktion wird sich nicht erfüllen. Aus Gründen der Gleichbehandlung gegenüber der Seniorenvertretung oder dem Roßdorfer Bürgerausschuss habe man so entschieden, teilt Bürgermeisterin Annette Bürkner mit. Jedoch werde man für Vertreter des FiZ einen festen Sitz im Zuschauerraum zur Verfügung stellen, ebenso die Sitzungsunterlagen zu den öffentlichen Sitzungen.

Es bestehe auch die Möglichkeit, als fachkundiger Bürger zu Themen angehört zu werden. Zudem, so die Bürgermeisterin sei mit den Vertretern aus den Gemeinderatsfraktionen im FiZ eine gute Vernetzung der Gremien gegeben.