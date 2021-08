Schwerpunkte

Fachschulreife an der ASS Nürtingen

09.08.2021

NÜRTINGEN. An der Albert-Schäffle-Schule in Nürtingen haben in diesem Jahr 20 Schülerinnen und Schüler die Wirtschaftsschule erfolgreich abgeschlossen. Sie waren vor zwei Jahren mit einem qualifizierten Hauptschulabschluss an der zweijährigen Berufsfachschule mit kaufmännischem Schwerpunkt angetreten, um die Fachschulreife zu erwerben.

Einen Preis für sehr gute Leistungen erhielten: Celina Gregor und Lavinia Olar. Eine Belobigung für gute Leistungen erhielt: Alisia Gregor.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Fachschulreife erhalten: Ardian Ademi, Filderstadt; Aid Aliu, Wolfschlugen; Cira Benner, Erkenbrechtsweiler; Daniel Casula, Neckartenzlingen; Denise Desiderato, Oberboihingen; Melina Fritz, Wolfschlugen; Dorina Füzesi, Filderstadt; Alisia Gregor, Erkenbrechtsweiler; Celina Gregor, Erkenbrechtsweiler; Anna Joelle Haustein, Nürtingen; Lars Hofmann, Nürtingen; Danylo Koltsov, Oberboihingen; Any Miranda, Großbettlingen; Lavinia Olar, Oberboihingen; Laura Schäffer, Neckartailfingen; Carisma Scott, Filderstadt; Natalia Sokol, Nürtingen; Tiberiu Trifu-Laurentiu, Nürtingen; Mario Znidarec, Filderstadt. pm