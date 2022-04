Schwerpunkte

Facelift für die östliche Kirchstraße in Nürtingen

14.04.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Mit der Neugestaltung des Platzes und der Anlegung der Stellplätze im unteren Bereich Richtung Bahnhofstraße befasste sich der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss.

Am 3. Mai entscheidet der Gemeinderat über die Verlängerung der Fußgängerzone und die Ausbauvariante der östlichen Kirchstraße. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Der Umbau des ehemaligen NC läuft auf Hochtouren. Im nächsten Sommer, spätestens Herbst, soll das Nürtinger Einkaufszentrum Nürtinger Bürger und auswärtige Besucher zum Shoppen und Verweilen in die Innenstadt einladen. Zu einer guten Einkaufssituation gehört auch ein entsprechendes Umfeld, in dem man sich gerne bewegt. Mit Bäumen, Sitzmöglichkeiten und einer ansprechenden Beleuchtung in den Abendstunden. Die Weichen für die Neugestaltung der östlichen Kirchstraße und die Verlängerung der Fußgängerzone stellte am Dienstag der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Nürtingen, der sich ein weiteres Mal mit der Ausgestaltung des Platzes und der weiter unten liegenden Parkplätze befasste.