Extremer Anstieg von Messer-Gewalt im Kreis Esslingen

19.02.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Im Landkreis Esslingen stieg die Zahl von Verbrechen, bei denen ein Messer zum Einsatz kam, rapide an – Trend ist rückläufig

Drei Messerangriffe in der Region innerhalb weniger Monate. Die Hemmschwelle, mit der Klinge zuzustechen, scheint erschreckend niedrig zu sein. Doch nimmt die Gewalt im Landkreis Esslingen wirklich zu? Darüber sprachen wir unter anderem mit einem Polizeipsychologen.

NÜRTINGEN. Im Juli wird ein 27-Jähriger am helllichten Tag in der Nürtinger Innenstadt niedergestochen und schwer verletzt. Vor knapp zwei Wochen dann der nächste Messerangriff, unweit des ersten Tatorts. Bei einem Streit wird ein 19-Jähriger so schwer verletzt, dass er notoperiert werden muss. Am vergangenen Donnerstag dann Ausnahmezustand in Plochingen: Zwei Männer werden durch Messerstiche verletzt, sogar ein Schuss fällt.