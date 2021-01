Schwerpunkte

Es gibt noch viel zu erforschen

Die Nürtinger Gedenkinitiative erinnert zum 27. Januar an die Opfer des Nationalsozialismus aus der Region

Am 27. Januar 1945 erreichte die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und befreite die Überlebenden. Seit einigen Jahren ist der Tag in der Bundesrepublik und international der Gedenktag an die Opfer des Holocaust. Darum, dass die Nürtinger Opfer nicht vergessen werden, kümmert sich die Gedenkinitiative.

Am Denk-Ort wird an die Lebensgeschichten der NS-Opfer erinnert. Fotos: Gedenkinitiative-NT

NÜRTINGEN. „Sich an die Opfer und Verfolgten zu erinnern, kann das eigene Denken und Handeln verändern“ steht am Denk-Ort an der Kreuzkirche als Motto der Gedenkinitiative für die Opfer und Leidtragenden des Nationalsozialismus in Nürtingen und Umgebung.