Prozession und Freiluftgottesdienst in Oberensingen

Oberensinger feiern Palmsonntag mit Prozession und Freiluftgottesdienst im Garten des Vöhringerheims

Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Garten des Vöhringerheims wurde gestern der Palmsonntag in Oberensingen gefeiert und damit an den Einzug Jesu nach Jerusalem gedacht.

Prozession bei bestem Frühlingswetter: In Oberensingen wurde der Palmsonntag begangen. Foto: Jüptner

NT-OBERENSINGEN. Ein gemeinsamer Gottesdienst der evangelischen Kirchgemeinde Oberensingen-Hardt und der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes, das wäre zu eng geworden in der kleinen Kirche „Zu unserer lieben Frau“ in Oberensingen. Bisher wich man daher für die gemeinsamen Gottesdienste auf die Aichwiesen aus, doch dort wäre die Teilnahme für die Bewohner des Pflegeheimes in Oberensingen aufgrund der aktuellen Corona-Regeln schwierig geworden. Kurzerhand planten Pfarrerin Sylvia Unzeitig und Diakon Peter Seidl daher einen Gottesdienst im Garten des Vöhringerheimes.