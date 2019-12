„Es geht um unsere Existenz“

SPD ließ bei den Friedenswochen Nürtinger „Umwelthelden“ zu Wort kommen

NÜRTINGEN (we). Jugendliche interessieren sich nicht fürs Klima? Weit gefehlt! Nicht nur die Fridays-for-Future-Bewegung ist in Nürtingen präsent. An einigen Schulen gibt es zukunftsweisende Projekte. Die Nürtinger SPD nennt sie „Umwelthelden“ und bat im Rahmen der Nürtinger Friedenswochen zu Bericht und Meinungsaustausch ins Jugendhaus.

Dabei wurde schnell klar, dass kleinere Gruppen an den Schulen entweder umweltschonendes Verhalten fordern und vorleben oder Aktionen durchführen, die dem Schutz des Klimas dienen. Meist hängt ein Erfolg aber an einzelnen Personen, auch an einzelnen Lehrern, die diese Projekte fördern. SPD-Vorsitzende Bärbel Kehl-Maurer appellierte denn auch an die Anwesenden, sich zu vernetzen, zum Beispiel über den Jugendrat. Eine „Nürtingen-SMV“ (Schülermitverantwortung) brachte MPG-Schülerin Clara Schweizer ins Gespräch.