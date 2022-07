Schwerpunkte

Erstmals kleiner Überschuss

Der Nürtinger Unverpackt-Laden hatte Generalversammlung.

NÜRTINGEN. Der Nürtinger Unverpackt-Laden „Glas & Beutel“ blickte jüngst im Rahmen seiner Generalversammlung im Naturtheater in Grötzingen auf das Jahr 2021 zurück. Dieses schloss wirtschaftlich trotz allen Herausforderungen erstmals mit einem leichten Überschuss ab.

Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder Rena Junginger, Klaus Seeger und Michael Medla blickten auf ein weiteres durch Corona geprägtes Jahr, das die geplanten Ideen zur Weiterentwicklung des Ladens erneut in den Hintergrund rückte. Dennoch konnten einige Ideen verwirklicht werden: Von der Teilnahme an der Recircle-Mehrwegaktion oder an „Mobil ohne Auto“, bei Oster- und Weihnachtsgewinnspielen bis zum Aktionsstand bei „Shoppen und Schlemmen“ realisierte man einige Veranstaltungen erfolgreich, blickte Vorstandsmitglied Rena Junginger auf 2021 zurück. Zudem wurde das Sortiment weiter ausgebaut, das inzwischen rund 900 Produkte umfasst. Jeden Mittwoch können junge Menschen unter 27 Jahren für zehn Prozent Rabatt einkaufen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Roman Renz dankte allen im Laden Aktiven für ihr Engagement. Er bestätigte dem Vorstand eine tadellose Arbeit. Vorstand und Aufsichtsrat wurden nach einer intensiven Aussprache einstimmig entlastet.