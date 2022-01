Schwerpunkte

Erstes Nürtinger Baby an Neujahr 2022 heißt Marita

03.01.2022

Das erste am Neujahrstag an der Medius-Klinik in Nürtingen geborene Kind heißt Marita. Um 1.27 Uhr erblickte die kleine Erdenbürgerin am 1. Januar das Licht der Welt.

Auf der Welt angekommen: Dr. Christopher Zimmermann, Kinderkrankenschwester Nadine Balbach, Zan Mojzes und seine Frau Kate Celan mit Baby Marita. Foto: Fotostudio Alexander Fischer

NÜRTINGEN. Marita ist das erste Nürtinger Baby im neuen Jahr. Sie ist 3220 Gramm schwer und 48 Zentimeter groß. Für die Eltern Kate und Zan ist es das dritte Kind. Empfehlungen haben die Eltern dazu bewogen, die Medius-Klinik Nürtingen für die Geburtshilfe auszuwählen. Noch um Mitternacht waren die Eltern zu Hause, als die kleine Erdenbürgerin es plötzlich nicht mehr erwarten konnte, selbst das neue Jahr 2022 persönlich zu begrüßen, während die beiden großen Geschwister vor Freude und Aufregung in der Silvesternacht nicht schlafen konnten.