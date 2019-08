Erster Arbeitstag für den neuen OB

02.08.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gestern übergab Otmar Heirich die Nürtinger Rathausschlüssel an seinen Nachfolger Dr. Johannes Fridrich

Der Wechsel ist vollzogen. Gestern Vormittag übergab Otmar Heirich die Rathausschlüssel an seinen Nachfolger Dr. Johannes Fridrich. Der neue Nürtinger Oberbürgermeister kennt sein Büro bereits von mehreren Besuchen beim Vorgänger. Und die Sekretärinnen Vera Schäfer-Braatz und Anne Bauer sorgten mit Blumen und Pralinen dafür, dass sich der Chef gleich wohlfühlt.

Schlüsselübergabe im Nürtinger Rathaus: Otmar Heirich wünschte seinem Nachfolger Dr. Fridrich gestern einen guten Start. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Für Dr. Johannes Fridrich war es fast schon ein „fliegender Wechsel“. Am Montag stand er im Landgericht in Stuttgart bei der Pressekonferenz noch Rede und Antwort, am Mittwoch verabschiedete er sich als Pressesprecher und ließ wissen, dass er mit mindestens einem weinenden Auge das Landgericht Stuttgart und die Justiz verlasse.