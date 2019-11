Erst zuhören, dann reden

16.11.2019 05:30, Von Uwe Gottwald

Das erste NZ-Stadtgespräch mit Bürgern und Mandatsträgern brachte erfrischende Anstöße für die Kommunalpolitik

Zuhören, nachfragen, dann den eigenen Redebeitrag platzieren – und schon ist man im Gespräch. In der Politik läuft das nicht immer so harmonisch, vielmehr wird nicht selten versucht, den eigenen Standpunkt möglichst effektvoll in den Raum zu stellen. Nicht so beim ersten NZ-Stadtgespräch, einem neuen Veranstaltungsformat unserer Zeitung.