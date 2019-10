Erntedank-Krone stimmt auf die Herbsttage ein

02.10.2019, — E-Mail verschicken

Pünktlich zum Erntedankfest am Wochenende erstrahlt sie wieder im herbstlichen Glanz: die Erntedank-Krone vor der evangelischen Kirche in Oberensingen. Gebastelt wird sie schon seit jeher in liebevoller Handarbeit von Hannelore und Andrea Stoll für den Kultur- und Hobbyverein Oberensingen. Anfangs nur zu Ostern, doch Pfarrerin Sylvia Unzeitig und Diakon Peter Seidl ermutigten sie, auch zum Erntedankfest zu zeigen, „was die Natur so Schönes zu bieten hat“. Entdecken kann man in herbstlicher Landschaft so einiges, wie Äpfel, Kürbisse oder Hagenbutten. „Doch Sie müssen mal daran riechen!“, empfiehlt Andrea Stoll: Rosmarin, Salbei, Hopfen und Efeu, wilder Wein und dazu etwas Curry aus dem heimischen Garten lassen auch im Geruchssinn den Herbst lebendig werden. jüp