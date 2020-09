Schwerpunkte

Ernte im Landkreis überdurchschnittlich

05.09.2020 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Insgesamt ein eher gutes Jahr für die Landwirte der Region – Frost während des Frühjahrs führte zu lokalen Ernteausfällen

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Bäume in der Region hängen voll mit reifen Früchten. Langsam, aber sicher ist es wieder so weit: Die Obsternte beginnt. Doch was können die Landwirte dieses Jahr erwarten? Ein Rekordjahr wird es wohl nicht werden, trotzdem ist die Ernte im Landkreis Esslingen überdurchschnittlich gut.

Dieses Jahr kann man sich auf besonders schmackhafte Äpfel freuen. Foto: Just

NÜRTINGEN. „Alles in allem würde ich sagen, dass es ein eher gutes und überdurchschnittliches Jahr ist. Aber selbstverständlich gibt es auch im Landkreis lokale Unterschiede“, sagt Albrecht Schützinger, Obstbauberater beim Esslinger Landratsamt. Eine akzeptable bis gute Menge an Obst werde man ernten können. Man könne sich außerdem auf besonders schmackhaftes Obst einstellen, denn die Fruchtqualität sei dieses Jahr besonders hervorzuheben. „Die ist wirklich exzellent“, so Schützinger: „Das Zucker-Säure-Verhältnis ist ausgezeichnet.“ Trotzdem ist nicht alles perfekt: „Im Frühjahr hatten wir zwei Mal Frost, das letzte Mal an den Eisheiligen. Das kalte Wetter sorgte für ein wenig Ausfall. Die Fruchtgröße konnte sich leider nicht überdurchschnittlich ausbilden, da es Trockenperioden gab“, sagt der Experte.