Schwerpunkte

Erneut Einschränkungen für Bahnfahrer zwischen Nürtingen und Tübingen

21.12.2021 05:30, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Wegen Bahnsteigarbeiten müssen Fahrgäste zwischen Nürtingen und Tübingen vom 7. Januar bis 11. Februar abends und am Wochenende auf den Bus ausweichen. MdB Matthias Gastel (Grüne) kritisiert diese zweite Sperrung innerhalb weniger Wochen.

NÜRTINGEN. Auf der Bahnstrecke Stuttgart–Tübingen wird ab Freitag, 7. Januar, erneut gebaut. Für Fahrgäste im Abschnitt zwischen Nürtingen und Tübingen bedeutet das, dass sie an Wochenenden sowie in den Nachtstunden auf Busse ausweichen müssen. Die Einschränkungen gelten bis 11. Februar.

Wie die Bahn mitteilt, fahren die Züge der Linien RE 12 und RB 18 von Nürtingen über Reutlingen nach Tübingen und retour in dem genannten Zeitraum an Wochenenden ganztägig sowie montags bis freitags von 21 bis 5.30 Uhr nicht. Als Ersatz werden Busse eingesetzt – von Nürtingen über Bempflingen und Metzingen nach Reutlingen Busbahnhof und ab Metzingen über Reutlingen bis Tübingen. Zwischen Metzingen und Bad Urach auf der Ermstalbahnstrecke gibt es ebenfalls einen Busverkehr, allerdings halten diese Busse nicht an der Haltestelle Bad Urach Ermstalklinik. Die genauen Fahrzeiten der Busse könnten den elektronischen Fahrplanmedien entnommen werden.