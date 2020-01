Kommentar

Erfrischend anders

29.01.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Bürgerversammlungen im großen Stil – neuerdings nennt man sie Einwohnerversammlungen – gab es in Nürtingen in der Vergangenheit eher selten. Das heißt freilich nicht, dass die Stadtverwaltung die Nürtinger in den zurückliegenden Jahren nicht informiert hätte. Es waren allerdings eher die projektbezogenen Bürgerinformationen – in der Regel fokussiert auf ein Thema.

Gerade deshalb empfanden viele Besucher die Einwohnerversammlung am Montagabend im K3N erfrischend anders. Nicht der Oberbürgermeister stand am Rednerpult und gab einen Rück- und Ausblick, sondern das ganze Mitarbeiterteam war auf der Bühne. Alle Dezernenten, Amtsleiter und Ortsvorsteher. Johannes Fridrich, der Kapitän, spielte seinem Team die Bälle zu.

So lernten die Bürgerinnen und Bürger die Mitarbeiter kennen und erfuhren, wer für welchen Bereich zuständig ist. Und obendrein gab es Informationen aus erster Hand. Im Team gut gemacht.