Erfolgreiches Sportcamp der TG Nürtingen

19.09.2019

Für die zukünftigen Erstklässler entsteht jedes Jahr eine Betreuungslücke zwischen dem Ende des Kindergartenjahres und dem Schulbeginn. Um diese Lücke zu schließen, hatte die TG Nürtingen ein viertägiges Sportcamp angeboten. „Wir freuen uns sehr, dass ein solches Angebot durch den veränderten Schulstart in diesem Jahr möglich war. Uns standen die Sporthallen, die wir für ein solches Angebot benötigten, ausnahmsweise auch in der Woche vor der Einschulung zur Verfügung“, so TG-Geschäftsführerin Irina Lutz. Insgesamt 25 Kinder haben sich auf dem Sportgelände der Neckarau und der angrenzenden Neckarsporthalle richtig ausgetobt und erste Erfahrungen in ganz verschiedenen Sportarten gesammelt. Die Kinder hatten jeden Tag vier Sporteinheiten, aßen gemeinsam zu Mittag und wurden von erfahrenen Trainern betreut, die von FSJlern und weiteren Freiwilligen unterstützt wurden. „Im nächsten Jahr beginnt die Schule wieder an einem Montag und wir müssen in Absprache mit der Stadt Nürtingen und den Schulen sehen, ob sich das Angebot wiederholen lässt.“ pm