Erfolgreiche Solarkampagnen

07.11.2020 05:30

Wegen des großen Interesses gibt es weitere Beratungstermine

Im Oktober zog die Solarkarawane durch Nürtingen. Die Teilnehmerzahl zeigt: Das Interesse an einer Energieberatung, speziell zu den Themen Fotovoltaik und Solarthermie, ist weiterhin riesig. Nachmeldungen sind vereinzelt noch möglich.

NÜRTINGEN (pm). Vom 16. bis 30. Oktober bestand die Möglichkeit zu einem kostenlosen Fotovoltaik-Check und man konnte sich über die Vorteile der solaren Stromerzeugung aufklären lassen. Die Solarkarawane wurde von der Stadt Nürtingen in Kooperation mit der Energieagentur des Landkreises Göppingen, dem Netzwerk Photovoltaik der Region Stuttgart sowie der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg angeboten. Sie schloss fast nahtlos an die Kampagne „100 Sonnendächer“ an, die die Stadt Nürtingen in Kooperation mit der Stiftung Ökowatt veranstaltet hatte. Mit den beiden Kampagnen wurde eine deutliche Steigerung der Fotovoltaik-Nutzung in Nürtingen erzielt.