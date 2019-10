Erfolgreiche Jugendfeuerwehr Nürtingen

Nürtinger Stadtjugendwehr war mit 25 Jugendlichen vertreten

Die erfolgreichen, jungen Feuerwehrleute mit Verantwortlichen. pm

(pm) Kürzlich fand die Abnahme der Jugendfeuerwehr-Leistungsspange in Holzhausen bei Sulz am Neckar statt. Die Stadtjugendfeuerwehr Nürtingen trat hier mit 25 Jugendlichen aus allen Abteilungen Neckarhausen, Hardt, Raidwangen, Reudern und Zizishausen in drei Gruppen aufgeteilt im Sulzer Panoramastadion an.

Die Jugendfeuerwehr-Leistungsspange ist die höchste Auszeichnung, die ein Jugendlicher der Jugendfeuerwehr erlangen kann und Voraussetzung für die Übernahme in die Einsatzabteilung. Dementsprechend streng wurde die Abnahme durch die Wertungsrichter bewertet. Es galt dabei fünf Disziplinen zu absolvieren, welche aus dem sportlichen und dem feuerwehrtechnischen Bereich stammen. Es wurde neben Kugelstoßen, Staffellauf, Fragen zur Allgemeinbildung, einer Schnelligkeitsübung mit C-Schläuchen und dem klassischen Löschangriff auch der Gesamteindruck der Gruppe bewertet.