Erfolgreich bei Jugend musiziert

Preisträgerkonzert mit Ehrung am Sonntag, 3. Juli, in der Stadthalle K3N.

Jonathan Weber (Klavier, links) und Hannes Berg (Horn) erspielten sich in Oldenburg einen hervorragenden zweiten Platz. Foto: Privat

NÜRTINGEN. Über Pfingsten fand in Oldenburg der Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ statt. Zwei Schüler der Musik- und Jugendkunstschule qualifizierten sich zunächst auf regionaler, dann auf Landesebene für die Teilnahme an dieser höchsten Wettbewerbsstufe. Diese zu erreichen, erfordert schon ein sehr hohes Maß an musikalischem Können, Disziplin und Engagement. Das bestens aufeinander eingespielte Duo Hannes Berg, Hornschüler der Klasse Arne Schalk, und Jonathan Weber, Klavierschüler von Rita Klose, bekam in der Altersstufe III für die überzeugende Präsentation eines anspruchsvollen Programms von der Jury 23 Punkte und damit einen hervorragenden zweiten Preis zugesprochen. Auch die Nürtingerin Anna Ringger, Violaschülerin von Lydia Bach (Stuttgart), erspielte sich beim Bundeswettbewerb 23 Punkte und wurde mit einem zweiten Preis ausgezeichnet.