Schwerpunkte

„Entscheidend ist, Sinnhaftigkeit zu erfahren“

13.02.2021 05:30, Von Udo Renner — E-Mail verschicken

Interivew mit Professor Dr. Rüdiger Reinhardt von der HfWU über Corona und die menschliche Psyche

Fasching als emotionaler Ausgleich fällt aus, was macht das mit den Menschen? Interview mit Prof. Dr. Rüdiger Reinhardt, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen.

Professor. Dr. Rüdiger Reinhardt. Foto: privat

NÜRTINGEN. Die Faschingszeit wäre als emotionaler Ausgleich gerade in Krisenzeiten willkommen. Doch Party und Ausschweifung werden nicht möglich sein. Was macht das mit der Psyche der Menschen? Welche Ressourcen haben wir dennoch und wo liegt das eigentliche Problem bei unserer Suche nach Zerstreuung und Glück? Antworten gibt Dr. Rüdiger Reinhardt, er lehrt als Professor im Studiengang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Geislingen.