Energiekosten machen Brot teurer

09.05.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Die steigenden Rohstoff- und Energiepreise zwingen die Bäckereien dazu, ihre Verkaufspreise zu erhöhen. Die Backbetriebe beklagen auch verstärkt Lieferengpässe bei Speiseöl, Kürbiskernen und Dosenfrüchten.

Nicht nur bei der Bäckerei Medla in Nürtingen sind die Sorgen aufgrund der steigenden Energiepreise groß. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Seit über 6000 Jahren gehört das Brot zu den Grundnahrungsmitteln der Menschen. In unserer Region bieten regionale Bäckereibetriebe ihre vielseitigen Backwaren aus eigener Herstellung an, die überwiegend noch in Handarbeit erfolgt. Die stark gestiegenen Rohstoff- und Energiepreise bedeuten eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung für die Produktionskosten der Bäckereien, die sich in Erhöhungen der Verkaufspreise widerspiegeln.