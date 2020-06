Schwerpunkte

Endspurt für virtuellen Nürtinger Stadtlauf

09.06.2020 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Lauf- und Walkingbegeisterte im Netz vereint für die traditionsreiche Wohltätigkeitsveranstaltung

Seit 25 Jahren bringt der Nürtinger Stadtlauf einmal im Jahr Massen in Bewegung. Immer mehr begeisterten sich für den Wohltätigkeitslauf, zuletzt waren es über 2000 Teilnehmer, die in der Innenstadt Runden drehten. Massenveranstaltungen verbieten sich in der Corona-Krise, via Internet haben sich aber Stadtlauf-Unterstützer zusammengefunden.

NÜRTINGEN. Mit einer Totalabsage wollten sich die Organisatoren rund um das Team des Bürgertreffs nicht zufrieden geben, zumal bereits Spenden aus der Nürtinger Geschäftswelt akquiriert wurden. Mit Unterstützung des Nürtinger Amtes für Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus hob man den virtuellen Stadtlauf aus der Taufe.

Seit dem 22. Mai können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kilometer melden, die sie walkend oder joggend zurücklegen und damit den Spendenbetrag abrufen, der aus der Geschäftswelt Nürtingens und der Umgebung zur Verfügung gestellt wird. „Alle Spender sind bei der Stange geblieben“, freut sich Bürgertreffleiter Christos Slavoudis.