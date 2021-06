Schwerpunkte

Endspurt für die Bewerbung

26.06.2021

Licht der Hoffnung: Am Montag ist Einsendeschluss für Projekt-Anträge

(lcs) Mehr als 150 soziale Projekte sind in den vergangenen 31 Jahren dank der Aktion „Licht der Hoffnung“ bereits erfolgreich umgesetzt worden. Bei der Weihnachtsaktion der Nürtinger und Wendlinger Zeitung werden pro Jahr fünf bis sechs soziale Projekte mit Initiatoren aus der Region finanziell unterstützt oder komplett ermöglicht. Flankiert wird die Aktion von einem Kulturprogramm mit fünf bis sechs Veranstaltungen an verschiedenen Orten. Für die neue Saison werden noch Bewerbungen von Projekten angenommen. In der abgelaufenen Saison von „Licht der Hoffnung“ waren nach der Rekordsumme von 129 412 Euro an Spendengeldern im Jahr 2020 trotz der Tatsache, dass die Corona-Maßnahmen kaum Veranstaltungen zuließen, 119 150 Euro zusammengekommen. Diese wurden komplett an die Initiatoren von sechs sozialen Projekten verteilt, auf die vor einem Jahr beim Bewerbungsverfahren die Wahl der Jury gefallen war.