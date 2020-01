Tischtennis-Landesklasse: Neckartenzlingen gewinnt mit 9:6 – Frickenhausen feiert einen wichtigen Sieg im AbstiegskampfDie Rückrunde der Landesklasse verspricht jede Menge Spannung. Selten war die Klasse in der Breite so ausgeglichen wie in dieser Saison. Platz drei und Abstiegsrelegationsplatz…

Mehr