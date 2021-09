Schwerpunkte

Elisabeth Andersch mit Nürtinger Wurzeln ist unter den Top 160 von "Miss Germany"

16.09.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Kein reiner Schönheitswettbewerb mehr: Die in Nürtingen geborene Elisabeth Andersch ist beim Wettbewerb „Miss Germany 3.0“ mit von der Partie.

Foto: privat

Am vergangenen Wochenende erst war sie wieder einmal zuhause. Der Großvater hatte Geburtstag. „Hier ist alles, was ich Heimat nenne“, sagt Elisabeth Andersch. Frickenhausen, wo sie lebte. Nürtingen, wo sie zur Schule ging. Wo sie geboren wurde. Wo sie ebenfalls lebte. Mittlerweile lebt und arbeitet sie in Karlsruhe und in Ettlingen. Und am Samstag führt sie ihr Weg nach Hamburg. Denn sie ist unter den Top 160 des Wettbewerbs „Miss Germany“ – und die treffen sich von heute an bis Sonntag in der Hansestadt.