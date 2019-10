Einsatz in verrauchten Räumen geübt

04.10.2019, — E-Mail verschicken

Werkfeuerwehr und Feuerwehr Stadtmitte arbeiteten bei einer Großübung reibungslos Hand in Hand

Feuerwehrleute probten bei Metabo den Ernstfall. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN (jüp). Mit einer gemeinsamen Großübung probte am Montagabend die Werkfeuerwehr von Metabo zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Nürtingen den Ernstfall. Angenommen wurde ein Brand im Kellergeschoss eines Gebäudekomplexes in der Metabo-Allee. Mehrere Personen wurden von dichtem Rauch eingeschlossen, ein Schreckens-Szenario für die Einsatzkräfte. Dazu hatte ein „Totmannmelder“ angeschlagen. „Damit sind unsere Haustechniker ausgestattet, wenn sie allein auf dem weitreichenden Gelände unterwegs sind. Wenn was passiert, lösen die automatisch aus“, erklärt Kommandant Hans-Peter Kammermaier von den Metabowerken.