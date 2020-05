Einkaufshilfen bleiben aktuell

13.05.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Wer zu einer Risikogruppe gehört, sollte sich weiterhin bei Besorgungen helfen lassen

Schon vor Wochen hat die Stadtseniorenvertretung an alle, die zu einer Risikogruppe gehören appelliert, sich beim Einkaufen helfen zu lassen. Während die Hilfe gut läuft, lassen sich viele Senioren nicht nehmen, ihre Einkäufe selbst zu erledigen.

Die Einkaufshelfer übergeben die Waren kontaktlos. bg

NÜRTINGEN. „Dabei sollten die Senioren wirklich aufpassen“, so Wolfgang Gerlach von der Stadtseniorenvertretung. Er kann verstehen, dass die Älteren gerne unter Leute gehen und auf niemanden angewiesen sein möchten. Manche wiegen sich durch die Maskenpflicht in trügerischer Sicherheit: „Lassen Sie sich helfen“, sagt Gerlach. Ob von Verwandten, Nachbarn, per Direktbestellung bei den Einzelhändlern oder von einem der zahlreichen Helfer, die sich in jeder Ortschaft finden. Wer jemanden braucht, wird meistens auf der Homepage seiner Gemeinde schnell fündig.