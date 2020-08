Schwerpunkte

Eine-Welt-Gruppe befürwortet Welthaus

NÜRTINGEN (pm). Bei einer richtungsweisenden Versammlung der Eine-Welt-Gruppe Nürtingen haben die Mitglieder die Einrichtung eines Welthauses in Nürtingen befürwortet.

Der Vereinsvorsitzende Werner Krempel freute sich bei der Versammlung über einen Zuwachs bei den Mitgliederzahlen. Er betonte, dass weitreichende Entscheidungen anstünden, für die er sich die breite Unterstützung und den Rückhalt der Mitglieder wünsche. Er begrüßte den Eine-Welt-Regional-Promoter Johannes Lauterbach. Seine Aufgabe sei, im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung globale Themen auf regionaler Ebene zu bearbeiten. Er begleitet die Entwicklung des Welthauses Nürtingen 2023 seit Beginn.

Lauterbach erläuterte, dass es bereits Welthäuser in größeren und kleineren Städten gibt. Sie wurden mit breiter Beteiligung der Zivilgesellschaft in aller Welt entwickelt. Die Agenda 2030, die eine große Transformation anstoßen möchte, gelte für alle Staaten dieser Welt, alle müssen ihren Beitrag leisten. Die globale Veränderung müsse am Lern- und Arbeitsort mit kleinen Schritten beginnen. Je nach Projekt könne ein Welthaus in Eigenbesitz oder städtisch sein. Ein Welthaus gebe Projekten Infrastruktur und Sichtbarkeit, es ermögliche Bildung, Begegnung und Vernetzung und biete Raum für praktisches zukunftsfähiges Handeln.